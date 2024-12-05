Будущее Украины и ее возможное разделение активно обсуждается западными странами, включая Польшу, Германию, Румынию и Великобританию, поделился мнением журналист Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion. Каждая из этих стран, по словам автора, преследует собственные интересы.