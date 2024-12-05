Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ

Фото: iStock/Olena_Z
Президент Украины Владимир Зеленский получил данные о погибших и пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Согласно информации, переданной Генеральным штабом украинской армии, общее число потерь составляет 105 тысяч человек, из которых 70 тысяч — подтвержденные погибшие, а 35 тысяч числятся пропавшими без вести. В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» уточняется, что журналист Юрий Бутусов сообщил эти данные, ссылаясь на информацию, предоставленную главе государства от Генштаба украинской армии.
Ранее Министерство обороны передавало, что с начала военных действий в Курской области ВСУ потеряли 36,6 тысячи человек и более 3000 единиц техники.
Также «Радио 1» писало о том, как в Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника».
Читайте также:
«Тащат мужики»: в ВСУ оценили идею снизить призывной возраст
Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении
В США предрекли будущее Украины при Трампе
Ранее Министерство обороны передавало, что с начала военных действий в Курской области ВСУ потеряли 36,6 тысячи человек и более 3000 единиц техники.
Также «Радио 1» писало о том, как в Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника».
Читайте также:
«Тащат мужики»: в ВСУ оценили идею снизить призывной возраст
Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении
В США предрекли будущее Украины при Трампе
Мария Моисеева