Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо

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Украина готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоёмов Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо, ссылаясь на слова пленных украинских военных.
Он отметил, что Киев не откладывает эти планы в дальний ящик, а готовится реализовать их в кратчайшие сроки.
На фоне таких возникающих угроз губернатор региона предложил возобновить обучение школьников и жителей области навыкам гражданской обороны. По словам Сальдо, это позволит спасти огромное количество жизней, поскольку граждане будут знать, как оказывать первую помощь и куда бежать в случае атаки.
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Анастасия Чинкова