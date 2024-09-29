Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что его подзащитный просил отправить его танкистом в зону СВО. Об этом он сообщил в беседе с каналом RTVI. По его словам, он работает с Ефремовым уже четыре года, часто видится с ними ни разу не слышал от него о таких планах.