«Жулик и подонок»: экс-советник Трампа раскритиковал Зеленского

Владимир Зеленский
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал Владимира Зеленского жуликом и подонком, которому нельзя доверять. Его слова приводит Sky News.
«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — заявил Бэннон.
Он уверен, что Зеленский начал спорить с Трампом для получения от США гарантий безопасности, хотя его заранее предупредили, чтобы он перестал надеяться на это.
Напомним, подобные гарантии предполагают отправку американских военных на Украину. Однако Вашингтон исключает такую возможность.
Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.
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