Уиткофф раскрыл подробности обсуждений России и США во Флориде
Представитель Уиткофф: делегации РФ и США договорились контактировать
Делегации России и США на переговорах во Флориде затронули ряд вопросов. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
Российскую сторону возглавлял спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Он поблагодарил переговорщиков Соединенных Штатов за конструктивный разговор.
«Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь», — написал Уиткофф в Х.
Предыдущая встреча делегаций прошла в конце февраля в Женеве. По данным СМИ, в ней также участвовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тогда президент США отмечал, что после завершения конфликта на Украине мог бы поддержать отмену санкций против Москвы.