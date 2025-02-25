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Украинские войска готовятся к отступлению с оккупированных территорий Курской области. Об этом российские силовые структуры сообщили в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, ВСУ из-за активной работы бойцов ВСУ столкнулись с серьёзными логистическими проблемами, в результате чего приняли решение отступать.
Отмечается, что украинские военные прозвали трассу из Юнаковки Сумской области Украины в Суджу Курской области, над которой российские бойцы установили огневой контроль, «дорогой смерти».
Также уточняется, что ранее ВСУ могли производить замену подразделений численностью до одного батальона (до 500 бойцов). Теперь же ротация производится до роты, то есть, до 100 человек. При этом в потерями 15-20%.
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Отмечается, что украинские военные прозвали трассу из Юнаковки Сумской области Украины в Суджу Курской области, над которой российские бойцы установили огневой контроль, «дорогой смерти».
Также уточняется, что ранее ВСУ могли производить замену подразделений численностью до одного батальона (до 500 бойцов). Теперь же ротация производится до роты, то есть, до 100 человек. При этом в потерями 15-20%.
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Анастасия Чинкова