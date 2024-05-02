Украина изменила цели для ударов по территории России

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал M1.