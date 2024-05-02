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Украина изменила цели для ударов по территории России и сейчас пытается атаковать железнодорожную инфраструктуру. Об этом пишет Baza.
По данным издания, минувшей ночью украинские беспилотники атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях с разницей в 15 минут.
Под удар попали объекты у станций Поныри и Свобода в Курской области и на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. Там же были атакованы трансформаторные подстанции.
В результате украинских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка отключилось электричество, из-за чего были задержаны поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.
Ране в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.
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Под удар попали объекты у станций Поныри и Свобода в Курской области и на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. Там же были атакованы трансформаторные подстанции.
В результате украинских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка отключилось электричество, из-за чего были задержаны поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.
Ране в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.
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Элина Позднякова