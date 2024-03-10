Украинскую пенсионерку суд лишил жилья по делу о сепаратизме

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Пожилую жительницу украинской Винницы по решению суда лишили квартиры и всего имущества. Поводом стало обвинение по делу о сепаратизме.
80-летняя жительница Винницы — бывшая учительница физики в местной школе. Она переехала к детям в Россию ещё во времена пандемии коронавируса. Через социальные сети она активно критиковала киевские власти. Это привлекло внимание Службы безопасности Украины (СБУ), которая инициировала возбуждение уголовного дела.
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Александр Бойцов