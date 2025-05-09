Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов

Президент США Дональд Трамп не собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время своей ближайшей поездки в регион Персидского залива, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.