Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)
Россия сразу же положительно отреагировала на предложение администрации Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, однако подчеркнула необходимость учёта множества нюансов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США.
«Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно», — передает слова Пескова РИА Новости.Ранее стало известно, что Трамп не собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время своей ближайшей поездки в регион Персидского залива. Также подтвердилась информация, что американский лидер созванивался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Днем 9 мая сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы. За пару дней до этого, 7 мая, Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём победы во Второй мировой войне. Президент Штатов заявил, что именно США, а не Советский Союз, внесли основной вклад в победу над нацизмом.
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