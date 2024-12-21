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Киев в ускоренном темпе обучает искусственный интеллект (ИИ) управлять своими дронами при помощи миллионов часов видео с беспилотников. Об этом пишет агентство Reuters.
Как отметил украинский эксперт Александр Дмитриев, с 2022 года централизованы и проанализированы два миллиона часов таких записей, поступивших из зоны боевых действий от 15 операторов дронов.
Дмитриев подчеркнул, что данными можно пользоваться, чтобы тренировать модели ИИ на предмет тактического анализа, а также распознавания целей и оценки эффективности оружия.
Известно, что союзники киевского режима интересуются массивом информации, который каждый день пополняется на пять-шесть терабайт.
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Дмитриев подчеркнул, что данными можно пользоваться, чтобы тренировать модели ИИ на предмет тактического анализа, а также распознавания целей и оценки эффективности оружия.
Известно, что союзники киевского режима интересуются массивом информации, который каждый день пополняется на пять-шесть терабайт.
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Никита Кротов