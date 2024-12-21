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У боевиков ВСУ бедственное положение в зоне специальной военной операции, однако степень этого бедствия осознают пока не все, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он высказал в разговоре с YouTube-каналом Duran.
«СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта. Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа», — прокомментировал эксперт.Меркурис назвал курское направление для украинских войск «открытой раной» и заявил, что, по его мнению, битва за Красноармейск (Покровск) начнется уже скоро. Речь идет о ближайших двух неделях, то есть «до нового года».
Перед этим норвежский профессор объяснил, почему российская сторона ведет себя сдержанно в украинском конфликте.
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