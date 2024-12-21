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Россия сдержанно ведет себя в конфликте на Украине, потому что побеждает, написал в соцсетях профессор из Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Россия действует сдержанно, поскольку одерживает победу», — сказано в его публикации.Эксперт напомнил, что Вашингтон нацеливался не на поддержку Киева, а на желание причинить вред российской стороне.
Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что США недружественно относятся к РФ, поскольку их ракеты летят в российские объекты и наводятся они американскими специалистами.
Кроме того, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон рассказывал, какой сюрприз ждет новоизбранного президента США Дональда Трампа при встрече с Владимиром Путиным.
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Никита Кротов