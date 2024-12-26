Украина может начать ловить уклонистов от службы в ВСУ за границей

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Депутат Верховной рады Нина Южанина не исключила, что сотрудники украинских военкоматов будут ловить уклонистов за границей. Ее слова приводит украинское издание «Страна».
«Я не уверена, что не дойдут до этого», — сказала Южанина.
Так она прокомментировала работу так называемых «хабов единства», которые украинские власти хотят создать за границей. Там планируется разместить сотрудников украинских военкоматов.
Накануне украинское интернет-издание «Полтавщина», ссылаясь на представителя 17-й Полтавской бригады Сергея Лунича сообщало, что законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и ждет одобрения Рады. По его словам, бригада уже в ближайшее время готовится принять новобранцев, чей возраст не превышает 20 лет.
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