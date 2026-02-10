Украина направила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО

10 февраля 2026, 15:18

ВС России уничтожили прозванный гробом на колесах украинский БТР М113

Фото: iStock/IherPhoto

В зоне специальной военной операции российские бойцы уничтожили украинский бронетранспортер М113, прозванный «гробом на колесах». Министерство обороны России сообщило о столкновении с этой техникой.