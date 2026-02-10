Украина направила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО
В зоне специальной военной операции российские бойцы уничтожили украинский бронетранспортер М113, прозванный «гробом на колесах». Министерство обороны России сообщило о столкновении с этой техникой.
Военнослужащие группировки «Центр» провели успешную операцию, в ходе которой ликвидировали не только БТР, но и два автомобиля Вооруженных сил Украины. В результате боев украинская сторона понесла значительные потери, составившие почти 300 человек.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
