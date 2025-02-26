Украина направила в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки БПЛА

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Украинские войска направили в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки беспилотников. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Группа бандеровских БпЛА над Черным морем. Велика вероятность, что беспилотники идут в обход Крыма в направлении Краснодарского края или Крымского моста», — пишет Рогов в своем telegram-канале.
Общая численность зафиксированных дронов над Черным морем начинается от 30 штук. Над Азовским насчитывается от 10 единиц БПЛА. Группа дронов летит в направлении Краснодарского края или Крымского моста на низких высотах.
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