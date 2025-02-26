Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украина направила в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки БПЛА

Украина направила в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки БПЛА

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские войска направили в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки беспилотников. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Группа бандеровских БпЛА над Черным морем. Велика вероятность, что беспилотники идут в обход Крыма в направлении Краснодарского края или Крымского моста», — пишет Рогов в своем telegram-канале.

Общая численность зафиксированных дронов над Черным морем начинается от 30 штук. Над Азовским насчитывается от 10 единиц БПЛА. Группа дронов летит в направлении Краснодарского края или Крымского моста на низких высотах.

Читайте также:

К берегам Крыма приблизились безэкипажные украинские катера с ракетами и БПЛА

ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области

«Дорога смерти»: Силовики рассказали о том, как прозвали в ВСУ трассу из Юнаковки в Суджу
#бпла
#всу
#рогов
#крым
#крымский мост
#краснодарский край
#беспилотник
Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам будет подписана через три дня
AFP: Украина и США подпишут сделку по редкоземельным металлам 28 февраля
26 февраля 2025, 00:05

Фото: iStock/ValleraTo

Украина и США подпишут соглашение по редкоземельным металлам 28 февраля. Дату сделки прогнозируют Agence France-Presse.
«Соглашение США и Украины может быть подписано в Вашингтоне 28 февраля», — говорится в сообщении издания, опубликованном в соцсети X.

Напомним, что Вашингтон и Киев пришли к соглашению по сделке с редкоземельными металлами во вторник 25 февраля. Согласно ей, Украина будет перечислять половину своих доходов от монетизации полезных ископаемых в специальный фонд. Средства из него будут направлены на инвестиционные проекты в самой Украине. При этом Киев принял условия соглашения без прописанных там гарантий безопасности, на которых ранее настаивали власти.

Читайте также:

Четыре страны ЕС не поддержали выделение крупнейшего пакета помощи Украине

«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом

В Госдуме раскрыли истинное отношение Трампа к Европе
#сша
#соглашения
#соглашение
#украина
#страны
#проекты
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К берегам Крыма приблизились безэкипажные украинские катера с ракетами и БПЛА
25 февраля 2025, 23:55

Фото: iStock/possum1961

Возле побережья Крыма были обнаружены безэкипажные украинские катера, оснащенные ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает «Военный обозреватель».
«Зафиксировано приближение украинских безэкипажных катеров к западному побережью Крыма», — пишут в telegram-канале.

Сообщение о приближении катеров было опубликовано в 21:38 по московскому времени. Уточняется, что данные судна ВСУ оснащены ракетами и беспилотниками.

Ранее «Радио 1» писало о подготовке украинской армии отступить с оккупированных территорий Курской области. Причиной являются возникшие логистические проблемы.

Читайте также:

​Четыре страны ЕС не поддержали выделение крупнейшего пакета помощи Украине

Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам после отказа от ряда требований

«Дорога смерти»: Силовики рассказали о том, как прозвали в ВСУ трассу из Юнаковки в Суджу
#всу
#украина
#россия
#крым
#ракета
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре страны ЕС не поддержали выделение крупнейшего пакета помощи Украине
25 февраля 2025, 23:45

Фото: iStock/Dovapi

Четыре страны Евросоюза отказались поддерживать выделение крупнейшего пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.
Данная субсидия подразумевает выделение столь крупной суммы за счет замороженных российских активов. Против этого предложения высказались Италия, Португалия, Испания и Венгрия. Первые три предложили найти другой путь финансирования пакета помощи. Представительства государств предположили, что деньги можно получить с помощью выпуска специальных еврооблигаций или исключения оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов.

При этом Франция и Германия пока не дали ответа по поводу выделения такой суммы на помощь Украине. Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия наоборот поддержали идею использования замороженных российских активов. Как отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, таким образом Еврозона может компенсировать отказ США продолжать финансировать Украину.

Читайте также:

Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам после отказа от ряда требований

Журналист Чей Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом
#сша
#франция
#деньги
#помощь
#украина
#финансирование
#испания
#страны
#италия
#чехия
#германия
#ес
#венгрия
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продюсер Рудченко: СБУ невзлюбила певца SHAMAN из-за его патриотизма
25 февраля 2025, 23:25

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

СБУ невзлюбила певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) из-за его патриотизма. Так считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«SHAMAN, как артист, выбрал свою позицию и открыто о ней заявил, в отличие от некоторых сбежавших в свое время артистов, вот этих релокантов, которые долгое время отмалчивались, а потом со временем показали свое истинное лицо. SHAMAN же был правдив перед собой и перед народом», — пояснил продюсер в беседе с NEWS.ru.

По его словам, обвинения СБУ связаны с поездками певца в зону проведения спецоперации и выступлениями перед российскими бойцами, а также за его активную патриотическую позицию, что очень не нравится украинским спецслужбам.

Ранее стало известно, что СБУ вынесла заочное обвинение в отношении российского певца Ярослава Дронова за то, что в 2022 году SHAMAN записал видеообращение, в котором героизировал ВС РФ, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.

Читайте также:

СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN

SHAMAN двумя словами ответил на обвинения СБУ

Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы — СБУ
#обвинение
#артист
#продюсер
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам после отказа от ряда требований
Киев согласовал с США сделку по редкоземельным металлам без гарантий безопасности
25 февраля 2025, 23:07

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киев и США пришли к соглашению в сделке по редкоземельным металлам без наличия там гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Financial Times.
«Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном», — пишут в издании.

Украинская сторона приняла новые условия соглашения без наличия там гарантий безопасности. При этом Киев добился ряда изменений в американском документе, после чего была достигнута договоренность между двумя государствами.

Штаты отказались от 100% контроля над коммерческим фондом. Несмотря на это, Украина будет перечислять половину своих доходов от будущей монетизации своих полезных ископаемых в созданный фонд. Его средства будут направлены на инвестиционные проекты в самой Украине. Остальные пункты в документе будут урегулированы позднее. Договор вступит в силу после его подписания со стороны министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и Госсекретаря США Марко Рубио.

Читайте также:

Журналист Чей Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области

«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом
#сша
#соглашения
#договор
#украина
#сделки
#проекты
#фонд
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате