К берегам Крыма приблизились безэкипажные украинские катера с ракетами и БПЛА

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Возле побережья Крыма были обнаружены безэкипажные украинские катера, оснащенные ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает «Военный обозреватель».
«Зафиксировано приближение украинских безэкипажных катеров к западному побережью Крыма», — пишут в telegram-канале.
Сообщение о приближении катеров было опубликовано в 21:38 по московскому времени. Уточняется, что данные судна ВСУ оснащены ракетами и беспилотниками.
Ранее «Радио 1» писало о подготовке украинской армии отступить с оккупированных территорий Курской области. Причиной являются возникшие логистические проблемы.
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Иван Мусатов