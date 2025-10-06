ВСУ применили запрещенные боеприпасы с фосфором на красноармейском направлении

06 октября 2025, 07:17

Фото: iStock/Diy13

На красноармейском направлении украинские боевики применяют запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом сообщил военный с позывным «Байкал», который служит в подразделении Южного военного округа, пишет РИА Новости.





Международное гуманитарное право строго ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны запрещают такие действия.





«Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются огоньки и искры, и всё горит. Если противник замечает движение, он начинает сжигать всё вокруг», — отметил мужчина.