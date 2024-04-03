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Украина нашла способ вскрывать позиции ВС РФ: куда спрятаны маяки в трофейных дронах ВСУ

ВСУ используют радиомаяки-ловушки для вскрытия позиций ВС РФ, что известно
03 апреля 2024, 19:04
Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

В некоторых дронах ВСУ, которые удалось приземлить российским военным, были обнаружены радиомаяки-ловушки. С их помощью ВСУ могли определять местоположение российских войск. О том, как удалось выявить скрытое устройство, и как его могут использовать российские бойцы, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ крепят к дронам радиомаяки-ловушки


В Центре комплексных беспилотных решений рассказали, что маячки плотно крепятся к дрону и выглядят как коробочки с антенной, пишет ТАСС. К самому беспилотнику маячки не подключены. Радиомаяк собирает и отправляет данные по сети LoRaWan.


По словам представителя Центра, ранее эти радиомаяки были нужны ВСУ для того, чтобы находить упавшие дроны. Позже противник начал использовать радиомаяки для того, чтобы вскрывать позиции российских войск. ВС РФ часто подбирают упавшие или сбитые летательные аппараты противника, после чего относят их в свои опорные пункты. Таким образом противник получает координаты мест дислокации российских сил.

ВС РФ могут применить «смекалку» при обнаружении дронов с «ловушкой»


В ЦКБР сообщили, что при выявлении маяка на дроне, его можно уничтожить. Российским военным также рекомендовали «использовать со смекалкой» дрон, если есть понимание того, что ВСУ в этот момент отслеживают с него сигнал.

Как ВС РФ обнаружили маячки-ловушки на дронах ВСУ


В Центре сообщили, что заметить и изучить радиомаяки российским военным помогла их бдительность.

Собеседники агентства также добавили, что российские операторы дронов проходят соответствующее обучение и без труда инициируют устройства, представляющие какую-либо угрозу. В настоящее время все подразделения на передовой предупреждены о ловушках ВСУ. Теперь, согласно заявлению ЦКБР, дроны тщательно проверяются на наличие радиотехнических закладок перед тем, как их забирают для изучения.

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«Никто вас не защитит»: В Татарстане призвали предприятия самим бороться с дронами ВСУ
Минниханов призвал очнуться после атаки БПЛА в Татарстане
03 апреля 2024, 19:26

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Предприятия Татарстана должны самостоятельно обеспечить себя средствами защиты от ударов украинских беспилотников.
Это подчеркнул глава республики Рустам Минниханов, передает Telegram-канал «Татарстан 24».

«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать, что нас противоракетная оборона защитит. Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — заявил Минниханов.
2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали 13 человек.

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«Однорукие калеки»: Полковник Баранец о том, кого Зеленский будет призывать в ВСУ
Баранец: из-за нехватки солдат, в ВСУ будут призывать одноногих калек
03 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/rina Piskova

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет. Кроме того, украинский лидер подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Согласно новому правилу, мужчины, ранее были признанные ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов.
О том, какие задачи пытается воплотить с помощью новых законов Зеленский в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По мнению собеседника, действия президента Украины вызваны растущим кризисом с кадровым составом украинской армии. ВСУ испытывают колоссальные трудности в части оснащения живой силой, потому людей буквально «скребут по сусекам».

«Я не исключаю, что скоро Зеленский будет призывать в вооруженные силы одноногих, одноруких, одноглазых и одноухих своих граждан. Все это, безусловно, идет от недоброй жизни, потому что украинской армии не хватает солдат для так называемых мясных штурмов. Он загребает уже калек и людей, которым ни место на фронте. Это еще раз говорит о кадровом кризисе в украинской армии. Об этом не скрывая говорил и главком ВСУ Сырский. Берут калеченный, неприспособленный, больной контингент. И это еще одно доказательство, что у украинской армии есть проблемы и они будут нарастать», — поделился Баранец.
Собеседник «Радио 1» сообщил, что украинская сторона скрывает о количестве заведенных уголовных дел на мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

«Уже возбуждено 26 тысяч уголовных дел в отношении людей, которые не хотят служить в украинской армии, которые бегут в Россию, бегут в Европу, но Зеленский стесняется признаться об этом украинцам», — рассказал Баранец.
Военный аналитик отметил и протестные настроения в украинском обществе. На митинги регулярно выходят родственники мобилизованных.

«Еще один симптом того, что украинский народ не хочет воевать — митинги. Их устраивают родственники тех, кого призывают, кто бежал, против кого возбуждено уголовное дело. Это тоже свидетельство, что настроение в украинском обществе меняется», — подытожил Баранец.

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#всу
#владимир зеленский
#украина
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НАТО не обсуждает военное присутствие на Украине
Столтенберг: НАТО не обсуждает присутствие на Украине боевых сил альянса
03 апреля 2024, 18:57

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что Североатлантический альянс не обсуждает возможность прямого военного присутствия на Украине.
«Мы не рассматриваем вопрос о размещении боевых сил НАТО на Украине», — подчеркнул Столтенберг, передает ТАСС.
Он пояснил, что обсуждение касается скорее того, как НАТО может координировать и поставлять помощь за пределами Украины.

Генсек альянса предположил, что даже если НАТО возьмет на себя координацию всех поставок оружия для Вооруженных сил Украины, «это не сделает альянс стороной конфликта».

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#венгрия
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Полковник СБУ Стариков: Летом Украину ждут трудные стратегические бои
03 апреля 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Совсем скоро, а именно предстоящим летом, в зоне специальной военной операции начнутся крупномасштабные стратегические бои. Для Киева они будут иметь решающее значение.
Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. В интервью журналисту Александру Шелесту, говоря о летней кампании, он спрогнозировал очень серьёзные бои, которые будут иметь важное оперативно-тактическое значение.

По его словам, украинские средства массовой информации и чиновники откровенно лгут о ситуации на фронте и реальном положении Вооружённых сил Украины. По этой причине военные атташе западных партнёров Киева отправляют в свои страны искажённые донесения. Поэтому у руководства США и стран Евросоюза создаётся ошибочное впечатление, что Украина больше не нуждается в вооружениях.

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«Уроки усвоены»: Украина не раскроет планы на год из-за страха перед Россией
Шмыгаль: Украина не станет раскрывать планы на 2024 год из-за провального наступления
03 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/JARAMA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не раскроет планы на текущий год из-за полученных ранее уроков.
«Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год», — сказал Шмыгаль в ходе совместной конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Как отметил украинский премьер, Киев не будет рассказывать о своих планах, потому что в 2023 году Москва знала о них заранее из-за того, что в обсуждении участвовало большое число стран.

При этом он назвал главной причиной сорванных ранее планов «нехватку боеприпасов».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящихся наступлениях украинских военных в 2024 году.

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#всу
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#контрнаступление
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В Харьков прибыла группа иностранных наемников
В подполье рассказали о прибытии в Харьков наемников из Франции и Грузии
03 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Наемники из Франции, Грузии и боевики террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* прибыли в Харьков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Новые группы наемников прибыли в Харьков, в их числе боевики из чеченского батальона, из Грузии и Франции, а также РДК», — сказал Лебедев.

Кроме этого, среди них есть граждане прибалтийских государств, Чехии, Польши и Румынии. Боевики привезли с собой технику и боеприпасы, добавил он, отметив, что по количеству их столько же, сколько было в начале осени 2022 года.

Игнорировать это нельзя, потому что наёмники могут начать атаковать
Белгородскую область, подчеркнули в Подполье.

Ранее Лебедев заявлял, что в Харькове замечено большое число военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов»*.

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#сво
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#украина
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InfoBRICS: Войска РФ мгновенно уничтожают поставляемое Западом вооружение
03 апреля 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские военные немедленно уничтожают вооружения и боевую технику, поставляемые Украине западными партнёрами. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
В своей статье для издания InfoBRICS он подчеркнул, что используя устаревшее оружие киевский режим никогда не сможет переломить ход конфликта. Нужда в западных поставках техники и вооружений очевидна. Но дело в том, что большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя: российские военные быстро уничтожают его точным огнём артиллерии, указал эксперт.

Лейрос считает, что в Киеве прекрасно осознают безвыходность ситуации на фронте, но ничего не могут с этим поделать, так как союзники требуют от украинских властей и обескровленных ВСУ продолжения боевых действий.

Россия неоднократно ранее заявляла, что поставки вооружений Киеву не могут оказать решающего влияния на ход конфликта, а только затягивают вооружённое противостояние, приводя к новым бессмысленным жертвам.

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«Перебить свиней»: Полковник Баранец о целях России и ударе ВСУ по свинокомплексу
Полковник Баранец прокомментировал удар ВСУ по свинокомплексу «Агро-Белогорье»
03 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Украинский дрон атаковал один из крупнейших в России свиноводческий комплекс в Белгородской области. На предприятие было сброшено четыре взрывных устройства, пострадал один человек.
О том, какие цели преследовали Вооруженные Силы Украины при этом ударе и является ли комплекс «Агро-Белогорье» стратегическим объектом, рассказал в беседе с «Радио 1» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны и является самым большим предприятие по производству свинины в Белгородской области. ВСУ атаковали предприятие, запустив БПЛА с территории Харьковской области. Почему они предприняли такую атаку?

«Этот случай говорит о том, что не только мирное население Белгородской области, но и местные свиньи становятся объектом «террористических нападений» украинской армии», — сообщил Баранец.
Полковник поделился своими мыслями, какие факторы могли стать причинами инцидента. Здесь есть несколько вариантов. Первым вариантом Баранец обозначил банальную ошибку военных Украины.

«Давайте все-таки говорить о том, что это могла быть ошибка, просчет. Потому что российские свинарники пока не приравняли к стратегическим военным объектам, где бы они не находились, даже в Белгородской области», — считает собеседник «Радио 1».
Вторым вариантом Баранец обозначил атаку по свинокомплексу с целью ослабления продовольственной системы России.

«Но если это делается с умыслом, то они хотят ударить по нашей продовольственной системе, лишить белгородцев свинины. Но тут они жестоко просчитались, потому что у нас проблем со свининой нет. Белгородская область достаточно развита в хозяйственном отношении, и у украинцев не хватит взрывных устройств, чтобы перебить всех белгородских свиней..., а вот мы украинских, конечно, перебьем», — высказался военный обозреватель.
В марте текущего года украинские БПЛА атаковали сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Во вторник, 2 апреля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.

Виктор Баранец также высказался относительно сложившейся ситуации с атаками по российским НПЗ, назвав это «логикой любой войны».

«Украина старается бить по сердечно-сосудистой системе промышленности российского государства и лишить армию горючего. Это цель. Когда идет война, то удары наносятся по самым болезненным точкам. Точно так же и мы поступаем. Это логика войны, ничего нового. Мы же по ДнепроГЭС ударили не потому, что нам больше нечего делать, а потому, что мы добиваемся деэлектрификации Украины. Мы так же бьем по нефтеперерабатывающим заводам, по военным заводам, и бьем по гражданским объектам Украины, таким, как ДнепроГЭС, которые затрудняют противнику ведение боевых действий», — поделился мнением Баранец.
По словам собеседника «Радио 1», противник действует в соответствии со своей логикой, российские военные — со своей.


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#белгородская область
#всу
#атака
#аграрный сектор
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«Кто это чучело?»: Депутат Гурулёв ответил на слова Зеленского про мобилизацию в России
Генерал Гурулев поставил Зеленского на место после его слов о мобилизации в РФ
03 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия не нуждается в новой мобилизации, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, в интервью изданию Shot.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что летом россиян ожидает новая мобилизация.

«Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооружённые силы», - отметил Андрей Гурулёв.
Украинские власти и местные СМИ регулярно распространяют информацию о предполагаемой мобилизации в России в 2024 году. Однако президент России Владимир Путин ранее заявил, что подобная инициатива не требуется. Кроме того, недавно Минобороны РФ объявило, что с начала 2024 года более 100 тысяч человек добровольно подписали контракты на военную службу.

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