Украина нашла способ вскрывать позиции ВС РФ: куда спрятаны маяки в трофейных дронах ВСУ

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В некоторых дронах ВСУ, которые удалось приземлить российским военным, были обнаружены радиомаяки-ловушки. С их помощью ВСУ могли определять местоположение российских войск. О том, как удалось выявить скрытое устройство, и как его могут использовать российские бойцы, расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ крепят к дронам радиомаяки-ловушки
В Центре комплексных беспилотных решений рассказали, что маячки плотно крепятся к дрону и выглядят как коробочки с антенной, пишет ТАСС. К самому беспилотнику маячки не подключены. Радиомаяк собирает и отправляет данные по сети LoRaWan.
ВС РФ могут применить «смекалку» при обнаружении дронов с «ловушкой»
В ЦКБР сообщили, что при выявлении маяка на дроне, его можно уничтожить. Российским военным также рекомендовали «использовать со смекалкой» дрон, если есть понимание того, что ВСУ в этот момент отслеживают с него сигнал.
Как ВС РФ обнаружили маячки-ловушки на дронах ВСУ
В Центре сообщили, что заметить и изучить радиомаяки российским военным помогла их бдительность.
Собеседники агентства также добавили, что российские операторы дронов проходят соответствующее обучение и без труда инициируют устройства, представляющие какую-либо угрозу. В настоящее время все подразделения на передовой предупреждены о ловушках ВСУ. Теперь, согласно заявлению ЦКБР, дроны тщательно проверяются на наличие радиотехнических закладок перед тем, как их забирают для изучения.
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Анастасия Хохлова