В Кремле призвали с пониманием отнестись к ограничениям в работе связи в Москве

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал россиян с пониманием отнестись к возможным ограничениям связи в Москве, чтобы 80-летие Победы в Великой Отечественной войне прошло должным образом.
«Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами», — прокомментировал Песков.
Он добавил, что власть должна учесть опасное соседство. К ограничениям мобильного интернета нужно быть готовыми до 10 мая включительно, резюмировал Песков.
Накануне москвичей оповестили о возможных ограничениях мобильного интернета для обеспечения безопасности торжественных мероприятий к 80-летию Победы.
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Никита Кротов