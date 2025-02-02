В январе потери ВСУ в зоне спецоперации составили 44,5 тысячи человек

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За январь украинская армия потеряла в зоне спецоперации около 44,5 тысячи военнослужащих. Такими подсчетами данных Минобороны поделились в РИА Новости.
«ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих», — пишут в агентстве.
Также по данным ведомства, за прошедшие полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ достигают порядка 50 тысяч человек. При этом отмечено и о случая массового дезертирства и воинских частей. По данным Минобороны, около 100 тысяч солдат самовольно покинули ряды ВСУ и находятся в бегах.
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Иван Мусатов