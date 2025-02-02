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В январе потери ВСУ в зоне спецоперации составили 44,5 тысячи человек

Фото: iStock/Iryna Imago

Фото: iStock/Iryna Imago

За январь украинская армия потеряла в зоне спецоперации около 44,5 тысячи военнослужащих. Такими подсчетами данных Минобороны поделились в РИА Новости.


«ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих», — пишут в агентстве.

Также по данным ведомства, за прошедшие полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ достигают порядка 50 тысяч человек. При этом отмечено и о случая массового дезертирства и воинских частей. По данным Минобороны, около 100 тысяч солдат самовольно покинули ряды ВСУ и находятся в бегах.

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#минобороны
Зеленский: Украина в НАТО это самый дешевый путь для союзников Киева
02 февраля 2025, 02:44

Фото: iStock/sandsun

По словам Владимира Зеленского, вступление Украины в НАТО станет самым дешевым способом для союзников Киева обеспечить безопасность страны. Об этом Зеленский заявил в своем интервью для Associated Press.
«Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех», — сказал глава киевского режима.

Также в ходе интервью Зеленский заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров. По его словам, Киев сделает это после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский уточнил, что это должно произойти в скором времени.

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Зеленский: после встречи с Трампом Киев перейдет к мирным переговорам с РФ
02 февраля 2025, 02:22

Фото: iStock/Kagenmi

По словам Владимира Зеленского, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, Киеву нужно перейти к процессу мирного урегулирования конфликта с РФ. Об этом он сказал в интервью Associated Press.
«После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — сказал Зеленский.

Также по словам главы киевского режима, его команда находится в диалоге с администрацией Трампа. Несмотря на это, речь шла лишь об обобщенных темах. По мнению Зеленского, личные встречи представителей Украины и США должны состояться в скором времени.

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#сша
#украина
#заявление
#зеленский
#трамп
#киев
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Заявление Карлсона о диктаторе Зеленском говорит о его скорейшем свержении
02 февраля 2025, 02:06

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Речь журналиста Такера Карлсона о диктаторстве Владимира Зеленского говорит о подготовке США снять его с поста президента. Об этом пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем telegram-канале.
«Заявление Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента (так Зеленского называет Дубинский)», — заявил депутат.

При этом политик выразил готовность дать интервью Такеру Карлсону, в котором пообещал рассказать о реальной картине в стране. Также Дубинский назвал себя единственным в политике Украины политзаключенный, ведущим борьбу против режима Зеленского. Александр Дубинский сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ
02 февраля 2025, 01:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская армия нанесла целенаправленный удар по школе-интернату в Судже. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российское ПВО зафиксировало пуски ракет с территории Сумской области. Об этом же ранее писали в telegram-канале Lpr1, где уточнили, что всего было выпущено четыре ракеты по интернату. По предварительным данным, под завалами находится порядка 100 человек. Как отметили «Военкоры Русской весны», этим ударом ВСУ пытаются скрыть свои преступления против жителей Курской области.

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Из Википедии удалили статью о зверствах украинской армии в Русском Поречном
02 февраля 2025, 01:17

Фото: iStock/Irina Piskova

Из Википедии была удалена статья о массовых убийствах жителей Русского Поречного в Курской области боевиками ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости.
«Статья о массовом убийстве украинскими боевиками мирных жителей Русского Поречного в Курской области под названием «Резня в Русском Поречном» была удалена из «Википедии», — говорится в сообщении.

Архивная копия материала находится на портале Web Archive. В статье приложены свидетельства об убийствах мирных жителей, а также случая мародерства и пыток боевиками ВСУ. При этом факт военный преступлений подтвержден неоднократными фото и видео материалами.

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#украина
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ВС РФ ударили по отелю в Одессе, так как там находились разведчики из Франции
Удар ВС РФ по отелю в Одессе обоснован находившимися там разведчиками из Франции
02 февраля 2025, 00:43

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Удар российско армии по гостинице «Бристоль» в Одессе обоснован находившимися там французскими разведчиками. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Офицеры военной разведки Франции, которые прибыли с Ближнего Востока, стали целью ракетного удара по гостинице «Бристоль» в Одессе», — сообщают в telegram-канале.

Напомним, что вечером 31 января российская армия нанесла удар по гостинице «Бристоль» в центре Одессы. Ранее предполагалось, что там находились бойцы SAS из Великобритании.

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L'AntiDiplomatico: скандал с Умеровым подорвет поставки западной помощи Украине
01 февраля 2025, 23:50

Фото: iStock/alzay

Поставки западной помощи Украине могут подорваться из-за скандала вокруг министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
«В критический момент, учитывая наступление России и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность киевского режима может поставить под угрозу и без того недостаточные и бесполезные военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров», — говорится в сообщении.

При этом в издании отметили, что Запад потребовал от Киева в кратчайшие сроки урегулировать кризис в оборонном ведомстве. Напомним, что на Умерова было заведено уголовное дело за злоупотребление властью. Данный факт подтвердился увольнениями двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира.

После Умеров отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Она была назначена на этот пост после многочисленных коррупционный скандалов в ведомстве. Следом Умеров уволил своего заместителя Дмитрия Клименкова, который занимал эту должность с октября 2023 года, до 24 января 2025.

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#запад
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Reuters: Трамп обсуждает проведение выборов на Украине в рамках перемирия с РФ
01 февраля 2025, 23:34

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает с Киевом проведение на Украине президентских выборов в рамках перемирия с Россия. Об этом пишут в Reuters.
«Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией. <…> Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — сообщают в агентстве.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением и всеобщей мобилизацией. При этом президент РФ Владимир Путин назвал единственной легитимной властью на Украине парламент и спикера Рады.

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#сша
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ВСУ ударили ракетами по школе-интернату в Судже, а после обвинили в этом ВС РФ
01 февраля 2025, 23:21

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская армия ударила четырьмя ракетами по школе-интернату в Судже, после чего обвинила в этом ВС РФ. Об этом сообщают «Военкоры Русской весны».
«Похоже, украинские нацисты взорвали школу в оккупированной Судже, где содержали пленных жителей», — пишут в telegram-канале.

Под завалами может находиться до 100 человек. По информации Lpr1, всего было выпущено четыре ракеты, которые прилетели с территории Сумской области. На канале «Военкоры Русской весны» предположили, что таким образом украинская армия пытается скрыть улики своих преступлений на территории России. По информации источника, ранее ВСУ свозили в интернат тела замученных и убитых россиян.

При этом украинская сторона заявила, что удар по школе был нанесен российской армией. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

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#курская область
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