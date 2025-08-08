Украина объявила о готовности заключить перемирие по линии фронта
Украина выразила готовность принять перемирие по линии фронта, однако категорически отвергает международное признание контроля России над освобождёнными ВС РФ территориями,. Об этом сообщает издание The Telegraph.
В настоящее время президент и парламент Украины не могут в одностороннем порядке изменять территориальное устройство страны, поскольку это является прямым нарушением Конституции.
При этом Владимир Зеленский признал невозможность возращения утраченных территорий силой и заявил о необходимости поиска дипломатических решений.
В то же время, в целях обеспечения безопасности приграничных районов России, на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей формируется буферная зона.
Москва неоднократно заявляла о предпочтении политико-дипломатического урегулирования конфликта, при этом подчёркивая готовность прибегнуть к военным действиям в случае отказа Киева участвовать в переговорах.
