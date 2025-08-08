Достижения.рф

Украина объявила о готовности заключить перемирие по линии фронта

The Telegraph: Украина заявила о готовности к перемирию по линии фронта
Украина выразила готовность принять перемирие по линии фронта, однако категорически отвергает международное признание контроля России над освобождёнными ВС РФ территориями,. Об этом сообщает издание The Telegraph.



В настоящее время президент и парламент Украины не могут в одностороннем порядке изменять территориальное устройство страны, поскольку это является прямым нарушением Конституции.

При этом Владимир Зеленский признал невозможность возращения утраченных территорий силой и заявил о необходимости поиска дипломатических решений.

В то же время, в целях обеспечения безопасности приграничных районов России, на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей формируется буферная зона.

Москва неоднократно заявляла о предпочтении политико-дипломатического урегулирования конфликта, при этом подчёркивая готовность прибегнуть к военным действиям в случае отказа Киева участвовать в переговорах.

