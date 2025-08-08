Украина объявила о готовности заключить перемирие по линии фронта

08 августа 2025, 11:38

The Telegraph: Украина заявила о готовности к перемирию по линии фронта

Фото: iStock/3dmitry

Украина выразила готовность принять перемирие по линии фронта, однако категорически отвергает международное признание контроля России над освобождёнными ВС РФ территориями,. Об этом сообщает издание The Telegraph.