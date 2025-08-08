Трамп опроверг требование о встрече Путина с Зеленским как условие переговоров

08 августа 2025, 02:50

Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным без особых условий

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что встреча с Владимиром Путиным возможна только после переговоров российского лидера с Владимиром Зеленским, заявив в эфире Fox News: «Нет, он не должен. Нет».