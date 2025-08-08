Трамп опроверг требование о встрече Путина с Зеленским как условие переговоров
Дональд Трамп опроверг слухи о том, что встреча с Владимиром Путиным возможна только после переговоров российского лидера с Владимиром Зеленским, заявив в эфире Fox News: «Нет, он не должен. Нет».
Во время пресс-брифинга в Белом доме 7 августа Трамп подчеркнул, что диалог с Путиным не зависит от урегулирования отношений между РФ и Украиной. Он подтвердил планы провести встречу с российским президентом на следующей неделе.
Ранее ABC News и New York Post со ссылкой на анонимных источников утверждали, что Вашингтон выдвигает предварительное условие: Путин должен встретиться с Зеленским до переговоров с Трампом. Госдеп США эти данные опроверг.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил подготовку встречи, уточнив, что место и дата будут объявлены позже. По его словам, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обсуждал в Москве детали переговоров, включая гипотетическую трёхстороннюю встречу, но РФ предложила сосредоточиться на двустороннем формате.
