Украина остановила добычу угля в Красноармейске из-за продвижения ВС РФ

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Украина остановила добычу коксующегося угня на шахте в Красноармейске (украинское название – Покровск) в ДНР на фоне продвижения к городу российских войск. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что в настоящее время добыча угля не производится. Работы ведутся только на поверхности. Проводится эвакуация работников шахты.
По данным издания, это единственная шахта, где можно было вести добычу коксующегося угля, которая до сих пор находится под контролем Украины. По итогам 2023 года, уровень производства на ней составил 3,5 миллиона тонн.
Украинские сталелитейщики уверяют, что закрытие шахты может спровоцировать снижение производства стали в стране с 7,6 миллионов в 2024 году до двух миллионов в 2025.
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По данным издания, это единственная шахта, где можно было вести добычу коксующегося угля, которая до сих пор находится под контролем Украины. По итогам 2023 года, уровень производства на ней составил 3,5 миллиона тонн.
Украинские сталелитейщики уверяют, что закрытие шахты может спровоцировать снижение производства стали в стране с 7,6 миллионов в 2024 году до двух миллионов в 2025.
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Анастасия Чинкова