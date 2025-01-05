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Украина фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития на западе ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Отмечается, что речь идёт о Шевченковском литиевом месторождении, которое длительное время находилось под оккупацией украинских войск. ВС РФ активно продвигаются западной границе республике, в том числе около Покровска, Курахово и Великой Новосёлки. Теперь Украина не может вести там разработку, а российской экономике это месторождение пригодится.
Рогов подчеркнул, что залежи лития на Шевченковском месторождении также захватывают и Запорожскую область. В общей сложности оно раскинулось на почти 40 гектаров.
Помимо лития, добавил Рогов, на месторождении есть много других ценных природных ресурсов, включая ниобий, бериллий и тантал.
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Рогов подчеркнул, что залежи лития на Шевченковском месторождении также захватывают и Запорожскую область. В общей сложности оно раскинулось на почти 40 гектаров.
Помимо лития, добавил Рогов, на месторождении есть много других ценных природных ресурсов, включая ниобий, бериллий и тантал.
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Анастасия Чинкова