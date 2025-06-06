«Это только начало»: военэксперт высказался об ответе России на атаки ВСУ

Военэксперт Дандыкин: ночные удары по Украине являются лишь началом ответа ВС РФ
Фото: iStock/aapsky

Ночные удары по объектам украинской инфраструктуры являются только началом ответа ВС РФ на многочисленные атаки ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.



Он подчеркнул, что Украина должна понять, что нельзя бить по Херсонской и Запорожской областям, оставляя мирных жителей без электричества.

Дандыкин добавил, что российские войска давно не ударяли по энергоинфраструктуре Украины. Однако постоянные атаки со стороны ВСУ вынудили перейти к таким действиям, которые будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам инфраструктуры Украины. В результате, были повреждены крупнейшие ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6 в Киеве, аэродром в Старонконстантинове и военная инфраструктура в Тернополе. Также российские военные ударили по авиационному заводу «Мотор» в Луцке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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