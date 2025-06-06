«Это только начало»: военэксперт высказался об ответе России на атаки ВСУ
Ночные удары по объектам украинской инфраструктуры являются только началом ответа ВС РФ на многочисленные атаки ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что Украина должна понять, что нельзя бить по Херсонской и Запорожской областям, оставляя мирных жителей без электричества.
Дандыкин добавил, что российские войска давно не ударяли по энергоинфраструктуре Украины. Однако постоянные атаки со стороны ВСУ вынудили перейти к таким действиям, которые будут продолжаться.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам инфраструктуры Украины. В результате, были повреждены крупнейшие ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6 в Киеве, аэродром в Старонконстантинове и военная инфраструктура в Тернополе. Также российские военные ударили по авиационному заводу «Мотор» в Луцке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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