«Это только начало»: военэксперт высказался об ответе России на атаки ВСУ

06 июня 2025, 12:40

Военэксперт Дандыкин: ночные удары по Украине являются лишь началом ответа ВС РФ

Фото: iStock/aapsky

Ночные удары по объектам украинской инфраструктуры являются только началом ответа ВС РФ на многочисленные атаки ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.