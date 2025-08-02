Власти Пензенской области выплатят миллион рублей семье погибшей при атаке БПЛА
Правительство Пензенской области выплатит один миллион рублей семье женщины, погибшей в результате атаки беспилотников на предприятие региона. Об этом сообщил глава региона Мельниченко в своём Telegram-канале.
Изначально в результате инцидента сообщалось о двух пострадавших, однако одна женщина скончалась. Глава области призвал жителей соблюдать повышенные меры безопасности в нынешней напряжённой обстановке и проявлять особую заботу о своих близких.
Напомним, что 2 августа Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны за ночь сбили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны.
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