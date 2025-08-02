В Киеве заявили о серьёзной угрозе из-за секретного российского центра «Рубикон»

02 августа 2025, 20:15

Украинский специалист по связи Флеш заявил о новой угрозе из-за «Рубикона»

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш заявил, что Киев столкнулся с серьёзной угрозой из-за российских безэкипажных катеров, управляемых через Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Об этом сообщает Lenta.ru.