В Киеве заявили о серьёзной угрозе из-за секретного российского центра «Рубикон»
Украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш заявил, что Киев столкнулся с серьёзной угрозой из-за российских безэкипажных катеров, управляемых через Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Об этом сообщает Lenta.ru.
По его словам, катера представляют собой «беспилотный флот», способный наносить удары по ключевым объектам морской инфраструктуры Украины.
Флеш предположил, что в случае масштабной атаки до 400 таких аппаратов могут быть одновременно направлены на украинские порты, вышки, корабли и другие критические объекты.
Эксперт также опубликовал видео испытаний российских катеров, отметив их высокую маневренность и устойчивость к радиоэлектронному подавлению. Он подчеркнул, что управление осуществляется через защищенные каналы связи, что затрудняет их перехват или нейтрализацию.
Ранее в Сети появились кадры, на которых дроны «Рубикон» уничтожают немецкий танк Leopard ВСУ при помощи FPV-технологий. Российские разработки в беспилотной сфере, по словам эксперта, представляют всё большую опасность на разных участках фронта – как на суше, так и на море.
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