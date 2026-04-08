Украина отозвала Якимову с поста почетного консула в Доминиканской Республике
Украина отозвала Викторию Якимову с поста почетного консула в Доминиканской Республике. Решение приняли спустя две недели после назначения из-за общественного резонанса. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее женщина работала моделью и публиковала откровенные снимки. Особое возмущение вызвали ее фотографии в русском традиционном головном уборе — кокошнике. Предварительная проверка публичной активности кандидата не выявила компрометирующих материалов.
Сильная общественная реакция заставила дипломатическое ведомство пересмотреть свой выбор. Викторию освободили от должности.
Она родилась 20 августа 1988 года в Риге. У нее есть сестра Маргарита. После распада Советского Союза семья переехала на Украину, некоторое время девушка жила в Одессе и Мариуполе. Она получила образование в Одесском государственном экономическом университете.
