Украина отозвала Якимову с поста почетного консула в Доминиканской Республике

Фото: iStock/Anatoly Kireev

Украина отозвала Викторию Якимову с поста почетного консула в Доминиканской Республике. Решение приняли спустя две недели после назначения из-за общественного резонанса. Об этом пишет РИА Новости.



Ранее женщина работала моделью и публиковала откровенные снимки. Особое возмущение вызвали ее фотографии в русском традиционном головном уборе — кокошнике. Предварительная проверка публичной активности кандидата не выявила компрометирующих материалов.

Сильная общественная реакция заставила дипломатическое ведомство пересмотреть свой выбор. Викторию освободили от должности.

Она родилась 20 августа 1988 года в Риге. У нее есть сестра Маргарита. После распада Советского Союза семья переехала на Украину, некоторое время девушка жила в Одессе и Мариуполе. Она получила образование в Одесском государственном экономическом университете.

Дарья Осипова

