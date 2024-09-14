Средства ПВО сбили несколько ракет ATACMS и авиабомб Hammer за сутки

Фото: Минобороны РФ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили несколько американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиационных бомб Hammer и десятки беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что за прошедшие сутки средства ПВО сбили три ракеты ATACMS производства США, три французские авиабомбы Hammer и 53 беспилотника.
Также сообщается, что подразделения южной группировки войск освободили населённый пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова