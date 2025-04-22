Украина перебросила 300 расчётов БПЛА в Курскую область

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Более 300 расчётов беспилотников, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра», Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили для поддержки своей пехоты, чтобы удержать позиции в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской группировке войск «Север».
По его словам, украинские военные произвели переброску сил перед началом штурма населённого пункта Гуево.
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«За счёт неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА», — уточнил собеседник агентства, рассказывая о подразделении «Птицы Мадьяра».Как ранее сообщили в Минобороны РФ, вечером 21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вновь продемонстрировали свою эффективность, уничтожив 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество сбитых дронов — пять — было зафиксировано над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью, а два — над Орловской областью.
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Анастасия Чубина