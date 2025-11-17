Украина подписала договор с Францией о закупке военной техники Киевом
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон утвердили декларацию, в которой зафиксировали планы Киева по закупке французского вооружения.
Как пишут украинские СМИ, документ рассчитали на десятилетний период и предусмотрели, в частности, намерение приобрести истребители Rafale.
Поставки планируются в долгосрочной перспективе и на коммерческой основе, говорится в материале.
По информации телеканала LCI со ссылкой на самого Зеленского, киевский режим намеревается заказать у Парижа 100 единиц техники.
