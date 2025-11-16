Достижения.рф

МИД Франции пообещал больше давить на Россию после ударов по Украине

Фото: istockphoto/klenger

Франция объявила о планах усилить давление на Россию после ударов по территории Украины. Об этом 16 ноября сообщил французский МИД на официальном сайте.



В заявлении Париж решительно осуждает массированные атаки, совершённые Вооружёнными силами РФ, и выражает полную солидарность с украинским народом и властями.

Ведомство подчеркнуло, что вместе с союзниками и партнёрами продолжит наращивать поддержку Киева и больше давить на Москву.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press заявил, что не ожидает прекращения огня на Украине в этом году.

Никита Кротов

