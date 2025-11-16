МИД Франции пообещал больше давить на Россию после ударов по Украине
Франция объявила о планах усилить давление на Россию после ударов по территории Украины. Об этом 16 ноября сообщил французский МИД на официальном сайте.
В заявлении Париж решительно осуждает массированные атаки, совершённые Вооружёнными силами РФ, и выражает полную солидарность с украинским народом и властями.
Ведомство подчеркнуло, что вместе с союзниками и партнёрами продолжит наращивать поддержку Киева и больше давить на Москву.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press заявил, что не ожидает прекращения огня на Украине в этом году.
