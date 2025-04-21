Украина подверглась первому авиаудару после окончания перемирия

Юрий Чикатило, сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило, пропал без вести в зоне специальной военной операции на Украине. По информации Telegram-канала «‎Shot», 56-летний Юрий мог погибнуть в результате артиллерийского обстрела, когда российские силы наносили удары по стратегическим объектам в Харьковской области.