Украина подверглась первому авиаудару после окончания перемирия

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Сразу после истечения срока действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Украина подверглась авиаударам. По данным Telegram-канала «Осведомитель», авиация Воздушно-космических сил России начала наносить удары по целям в Сумской и Харьковской областях.
Согласно сообщениям, бомбардировки также затронули Константиновку, Краматорск и Иванполье. Несмотря на режим прекращения огня, российские военные получили приказ быть готовыми к отражению возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова