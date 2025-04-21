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Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО военных РФ

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших во время специальной военной операции (СВО). Эту информацию передает ТАСС, изучивший решение суда.
Компания нарушила запрет на распространение в России информации о потерях и персональных данных военных. Нарушение было зафиксировано в ролике на платформе YouTube. Суд отметил, что на видео раскрывались имена, анкетные и персональные данные погибших, что запрещено российским законодательством.

«Согласно условиям использования YouTube (...), поставщиком услуг сервиса является компания Google LLC, деятельность которой осуществляется в соответствии с законодательством штата Делавэр», — указывается в судебных документах.
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В YouTube также обнаружили публикацию инструкцию по сдаче в плен для российских военных, что стало одной из причин наказания.

Google был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компания получила штраф в 3,8 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови. Речь идет о «Ревлимиде» и «Имовиде», принадлежавших компании Bristol-Myers Squibb, которая покинула Россию после начала СВО.

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#рф
США хотят взять под свой контроль ЗАЭС
WSJ: США рассматривают возможность забрать территорию ЗАЭС под свой контроль
21 апреля 2025, 05:18

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Администрация США рассматривает возможность установления нейтрального статуса для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и прилегающих территорий, чтобы взять объект под свой контроль. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, предложение находится на стадии разработки: не определены границы нейтральной зоны и механизмы управления станцией. В Вашингтоне также не раскрывают, кто будет управлять АЭС в случае согласия России на условия.

Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, назвал «абсурдом» заявления Киева о совместном контроле ЗАЭС с США, подчеркнув, что станция является российской собственностью.

Также сообщалось, что срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.

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«Должны быстро осознать»: ​Лавров сделал жесткое предупреждение Европе о ее ​позиции
​Лавров: Европе не следует разговаривать с Россией на языке превосходства
21 апреля 2025, 03:03

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Информацию об этом передает РИА Новости.
Это стало реакцией на высказывание Эммануэля Макрона о планах международной коалиции под руководством Франции и Великобритании направить войска на Украину после завершения конфликта для «сдерживания» России.

Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.

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«И если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — добавил он.
Лавров также акцентировал, что Россия не допустит возрождения нацистских тенденций в Европе и будет бороться за искоренение этой идеологии. Отдельно он призвал европейские страны вернуться к «подлинным ценностям».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз рекомендовал странам-кандидатам в ЕС избегать участия в параде 9 Мая в Москве.

На фоне подготовки к 80-летию Победы в 2025 году Москва ожидает визитов лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Индии и Словакии.

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Срок объявленного Россией пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля
21 апреля 2025, 01:55

Фото: iStock/Diy1

Срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.
Перемирие длилось 30 часов, в течение которых российские войска строго соблюдали приказ о прекращении боевых действий, оставаясь на занятых позициях. Минобороны РФ уточнило, что начальник Генштаба Валерий Герасимов лично контролировал выполнение распоряжений.

В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Однако сообщалось, что за это время ВСУ предприняли несколько атак в ДНР, применили БПЛА (не менее 900 ударов дронами) и обстреляли приграничные регионы России. Это привело к жертвам среди мирного населения.

Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном продлении перемирия, подтвердил, что такие планы отсутствуют. Это второе подобное перемирие за время СВО: первое, объявленное в 2023 году в честь Рождества, также было нарушено Украиной. Такое поступок Кремле назвали «циничным и необъяснимым шагом».

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Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе
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Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе
20 апреля 2025, 23:55

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной уже на следующей неделе. Об этом он сообщил 20 апреля в своем блоге.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп.
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Ранее Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским пасхальное перемирие.

«Оно (перемирие) киевским режимом во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала официальный представитель МИД.
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ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия
20 апреля 2025, 22:41

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку на фоне объявленного пасхального перемирия. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в 20:10 мск был зафиксирован обстрел из населённого пункта Дылеевка на Украине в сторону Горловки. Для ударов ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В общей сложности было выпущено четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что с 6:30 утра 20 апреля украинские войска произвели шесть ударов, выпустив 20 снарядов. Также в 14:35 Горловка была атакована дроном-камикадзе. Помимо этого, были применены кассетные боеприпасы.

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