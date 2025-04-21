Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО военных РФ

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Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших во время специальной военной операции (СВО). Эту информацию передает ТАСС, изучивший решение суда.
Компания нарушила запрет на распространение в России информации о потерях и персональных данных военных. Нарушение было зафиксировано в ролике на платформе YouTube. Суд отметил, что на видео раскрывались имена, анкетные и персональные данные погибших, что запрещено российским законодательством.
В YouTube также обнаружили публикацию инструкцию по сдаче в плен для российских военных, что стало одной из причин наказания.
Google был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компания получила штраф в 3,8 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови. Речь идет о «Ревлимиде» и «Имовиде», принадлежавших компании Bristol-Myers Squibb, которая покинула Россию после начала СВО.
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«Согласно условиям использования YouTube (...), поставщиком услуг сервиса является компания Google LLC, деятельность которой осуществляется в соответствии с законодательством штата Делавэр», — указывается в судебных документах.
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В YouTube также обнаружили публикацию инструкцию по сдаче в плен для российских военных, что стало одной из причин наказания.
Google был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компания получила штраф в 3,8 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови. Речь идет о «Ревлимиде» и «Имовиде», принадлежавших компании Bristol-Myers Squibb, которая покинула Россию после начала СВО.
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Мария Моисеева