Украина получила более 10 тысяч тел погибших бойцов ВСУ в 2025 году

29 августа 2025, 21:12

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С начала 2025 года украинской стороне передано свыше 10 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко.