Украина получила более 10 тысяч тел погибших бойцов ВСУ в 2025 году
С начала 2025 года украинской стороне передано свыше 10 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко.
Отмечается, что брифинг был посвящён поиску и идентификации погибших украинских военнослужащих.
Биленко подчеркнул, что за этот год в рамках репатриационных мероприятий на Украину было возвращено более 10 тысяч тел.
Ранее Виктор Медведчук, бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина», заявил, что в украинском бюджете отсутствуют средства на выплату компенсаций семьям погибших военнослужащих.
