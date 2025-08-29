Достижения.рф

Украина получила более 10 тысяч тел погибших бойцов ВСУ в 2025 году

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С начала 2025 года украинской стороне передано свыше 10 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко.



Отмечается, что брифинг был посвящён поиску и идентификации погибших украинских военнослужащих.

Биленко подчеркнул, что за этот год в рамках репатриационных мероприятий на Украину было возвращено более 10 тысяч тел.

Ранее Виктор Медведчук, бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина», заявил, что в украинском бюджете отсутствуют средства на выплату компенсаций семьям погибших военнослужащих.

Анастасия Чинкова

