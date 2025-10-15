Украина получила от Великобритании 85 тысяч дронов
Великобритания за полгода передала Украина свыше 85 тысяч дронов. С таким заявлением выступил глава минобороны Соединенного Королевства Джона Хили.
По его словам, страна продолжает активно поддерживать Украину. В рамках новых промышленных соглашений Киев может получить еще «тысячи новых дронов-перехватчиков».
Россия утверждает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для киевского режима могут стать законной целью для Москвы. В Кремле также заявляли, что увеличение поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует проведению переговоров и может иметь негативные последствия.
