Украина получила от Великобритании 85 тысяч дронов

15 октября 2025, 02:05

Глава МО Великобритании Хили заявил о поставках 85 тысяч дронов на Украину

Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Великобритания за полгода передала Украина свыше 85 тысяч дронов. С таким заявлением выступил глава минобороны Соединенного Королевства Джона Хили.