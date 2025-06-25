Украина получит 350 улучшенных ракет ПВО, финансируемых из замороженных активов РФ

25 июня 2025, 10:31

Guardian: Британия передаст Украине 350 ракет ПВО

Фото: iStock/PavelRodimov

Великобритания объявила о планах передать Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны (ПВО) класса «воздух - воздух» ASRAAM. Это решение стало знаковым, так как впервые средства на закупку вооружений были получены от замороженных российских активов. Об этом сообщает газета The Guardian.