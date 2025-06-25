Украина получит 350 улучшенных ракет ПВО, финансируемых из замороженных активов РФ
Великобритания объявила о планах передать Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны (ПВО) класса «воздух - воздух» ASRAAM. Это решение стало знаковым, так как впервые средства на закупку вооружений были получены от замороженных российских активов. Об этом сообщает газета The Guardian.
В соответствии с информацией издания, Лондон потратил £70 миллионов (около $95,2 миллиона) на адаптацию ракет ASRAAM для наземного пуска. Доработанные ракеты будут запускаться из систем ПВО Raven, восемь из которых уже были поставлены Вооруженным силам Украины, а еще пять находятся в пути.
Системы ПВО Raven используют модернизированные ракеты ASRAAM, которые предназначены для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Эти системы были разработаны в 2022 году и с тех пор активно применяются на фронте.
Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявит о поставках дополнительных средств ПВО на Украину 25 июня.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: