Штурмовая группа ВСУ ликвидирована у Коренево в Курской области – видео

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski
Российские бойцы в рамках операции по ликвидации противника в Курской области ликвидировала группу украинских штурмовиков в районе населенного пункта Коренево.
Кадры ликвидированных боевиков публикует РИА Новости.
Напомним, армия России пресекает попытки прорыва ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, за последние сутки бойцы группировки войск «Север» ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп пВСУ на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.
Кроме того, у Мартыновки были обнаружены две группы противника на пикапах. Обе были уничтожены.
Читайте также:
Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе
Минобороны: на курском направлении за сутки в плен сдались 18 боевиков ВСУ
Обстановка в Курской области и падение обороны ВСУ у Торецка: последние новости СВО
Напомним, армия России пресекает попытки прорыва ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, за последние сутки бойцы группировки войск «Север» ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп пВСУ на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.
Кроме того, у Мартыновки были обнаружены две группы противника на пикапах. Обе были уничтожены.
Читайте также:
Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе
Минобороны: на курском направлении за сутки в плен сдались 18 боевиков ВСУ
Обстановка в Курской области и падение обороны ВСУ у Торецка: последние новости СВО
Элина Позднякова