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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 280 военных за сутки в Курской области, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны России.
Кроме того, авиация ВС России поразила живую силу и технику противника в районах населённых пунктов, а именно: Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 37 935 военных.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российские военные окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области. По словам полковника, одна из них окружена на 100%, вторая — на две трети.
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Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 37 935 военных.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российские военные окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области. По словам полковника, одна из них окружена на 100%, вторая — на две трети.
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Анастасия Ларина