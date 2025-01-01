Украина потеряла свыше 1 млн военнослужащих в зоне СВО

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Потери Вооруженных сил Украины с начала СВО превысили один миллион человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года превысили 1 млн человек убитыми и ранеными», — пишет агентство.
В 2022 году Украина потеряла 118,5 тысяч бойцов ВСУ. В 2023 этот показатель составил 405,4 тысяч военнослужащих. В 2024 году Украина лишилась свыше 595 тысячи солдат. В прошедшем году потери превысили суммарные показатели 2022 и 2023 годов.
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Иван Мусатов