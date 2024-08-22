ВСУ разбомбили детский сад и многоквартирный дом

Фото: istock/Анатолий Тушенцов
В результате обстрела, произведенного украинскими вооруженными силами (ВСУ), в Горловке был поврежден детский сад. Обстрелы затронули центральный городской район города, где один из снарядов попал рядом с ясли-садом №129. В результате взрыва частично обрушилась стена здания, а также было повреждено остекление по всему крылу.
Вахтер детского сада Раиса рассказала, что в момент взрыва находилась в десяти метрах от места попадания снаряда, но, к счастью, не пострадала, передает РИА Новости.
Кроме того, второй снаряд попал в балкон первого этажа многоквартирного дома, разрушив квартиру и выбив балконы на улицу. По словам местных жителей, остекление здания повреждено до девятого этажа, что свидетельствует о серьезных разрушениях.
Читайте также:
ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области — что там происходит
Враг у границ России — свежие подробности атаки на Брянск
«Поливала цветы, когда произошел взрыв. Все вокруг потемнело. Я просто была в шоке, что не пострадала, ведь взрыв был очень близко», — поделилась она.
Кроме того, второй снаряд попал в балкон первого этажа многоквартирного дома, разрушив квартиру и выбив балконы на улицу. По словам местных жителей, остекление здания повреждено до девятого этажа, что свидетельствует о серьезных разрушениях.
«Балкон выбило, стекла на всех этажах повылетали, а квартиру полностью разрушило», — сообщил один из пострадавших жильцов Сергей.В настоящий момент на месте происшествия работают службы экстренного реагирования и представители местной администрации.
Читайте также:
ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области — что там происходит
Враг у границ России — свежие подробности атаки на Брянск
Елена Перлова