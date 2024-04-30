Украина привлечёт к противоминной работе больше женщин

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На Украине хотят привлечь к противоминной работе больше женщин.
Слова министра экономики Украины Юлии Свириденко приводит сайт министерства экономики. По ее словам, средний уровень привлечения женщин среди всех организаций противоминной деятельности составляет около 30%. Однако число девушек в этой работе следовало бы увеличить, подчеркнул она.
По ее мнению, это будет способствовать повышению оперативности и эффективности этой деятельности. Стране не хватает как операторов по разминированию, техники, так и саперов.
Ранее в СМИ опубликовали исследование рынка труда Украины, где сообщалось, что в стране возрос дефицит кадров разных профессий. Одна из причин — ужесточение мобилизации.
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По ее мнению, это будет способствовать повышению оперативности и эффективности этой деятельности. Стране не хватает как операторов по разминированию, техники, так и саперов.
Ранее в СМИ опубликовали исследование рынка труда Украины, где сообщалось, что в стране возрос дефицит кадров разных профессий. Одна из причин — ужесточение мобилизации.
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Алёна Самарева