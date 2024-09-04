Украина продолжает закупку китайских дронов, несмотря на протест производителя

Фото: Минобороны РФ
Украина продолжает закупку китайских дронов Mavic, несмотря на возражения со стороны производителя DJ. По данным анализа, Киев осуществляет покупки через дочернее подразделение польской компании и индивидуальных предпринимателей.
На украинском портале госзакупок Prozorro размещены данные о крупнейшем контракте на сумму более 391,5 миллиона гривен (857 миллионов рублей) на приобретение дронов DJI, передает РИА Новости. Контракт был заключен между муниципальным отделом по безопасности горсовета Киева и компанией «УМО Украина». В рамках соглашения поставщик обязался доставить 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 дронов DJI Mavic 3E до 31 августа.
Компания «УМО Украина» является дочерним предприятием польской фирмы «УМО», специализирующейся на поставках военной техники. Публикации в социальных сетях польской компании рекламируют продукцию DJI.
Из публичных данных также следует, что «УМО Украина» поставила дроны DJI для различных подразделений ВСУ. Например, для 25-й воздушно-десантной бригады было поставлено 15 дронов DJI Mavic 3 Pro за один миллион гривен, а для 103-й отдельной бригады территориальной обороны — 40 дронов DJI Mavic 3 Pro за 2,8 миллиона гривен.
В то время как DJI высказывала возражения против поставок своих дронов в Украину, контрактные обязательства продолжают выполняться, что подчеркивает активное сотрудничество между украинскими закупщиками и польскими поставщиками.
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Компания «УМО Украина» является дочерним предприятием польской фирмы «УМО», специализирующейся на поставках военной техники. Публикации в социальных сетях польской компании рекламируют продукцию DJI.
Из публичных данных также следует, что «УМО Украина» поставила дроны DJI для различных подразделений ВСУ. Например, для 25-й воздушно-десантной бригады было поставлено 15 дронов DJI Mavic 3 Pro за один миллион гривен, а для 103-й отдельной бригады территориальной обороны — 40 дронов DJI Mavic 3 Pro за 2,8 миллиона гривен.
В то время как DJI высказывала возражения против поставок своих дронов в Украину, контрактные обязательства продолжают выполняться, что подчеркивает активное сотрудничество между украинскими закупщиками и польскими поставщиками.
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Елена Перлова