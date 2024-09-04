В Киеве снова подожгли автобус ВСУ

Истребитель США F-16, скорее всего, сбила не американская ПВО, высказал изданию Libre свое мнение французский эксперт Ксавье Тительман. Он со скепсисом отнесся к тому, что технику сбили при помощи Patriot, поскольку американские ПВО и истребители способны друг друга распознавать.