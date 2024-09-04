В Киеве снова подожгли автобус ВСУ

Фото: istock/Ali Çobanoğlu
В Киеве сгорел очередной автобус Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.
Согласно публикации украинского издания «Страна.ua», инцидент произошел в одном из районов города. Издание ссылается на сообщения местных пабликов, которые указывают на поджог как возможную причину пожара.
Ранее в Украине стали фиксировать случаи поджогов военных автомобилей, что связано с увеличением напряженности вокруг мобилизации. Сообщается, что украинские автомобилисты начали защищать свои машины от поджогов, прикрепляя наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования).
В последнее время также распространяются видео, на которых изображены действия представителей военкоматов, увозящих мужчин в микроавтобусах, что вызывает общественное возмущение и дополнительные напряжения в стране.
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Ранее в Украине стали фиксировать случаи поджогов военных автомобилей, что связано с увеличением напряженности вокруг мобилизации. Сообщается, что украинские автомобилисты начали защищать свои машины от поджогов, прикрепляя наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования).
В последнее время также распространяются видео, на которых изображены действия представителей военкоматов, увозящих мужчин в микроавтобусах, что вызывает общественное возмущение и дополнительные напряжения в стране.
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Елена Перлова