Украина просит МОК не допускать детей из России на мировые шахматные турниры

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Национальный олимпийский комитет Украины просит Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать детей из России на мировые турниры по шахматам под эгидой ФИДЕ. Соответствующее заявление опубликовали на сайте украинского комитета. Киев считает, что ограничения должны действовать даже для детей до 12 лет.
Украинский олимпийский комитет заявил, что нынешняя обстановка не дает никаких оснований, чтобы пересмотреть отношение к шахматистам из России или Белоруссии, даже если им нет и 12 лет.
«Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — указано в публикации комитета.Читайте также:
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