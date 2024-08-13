Тренер сборной РФ Покровская охарактеризовала Олимпиаду одним словом

Фото: istock/HJBC
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала Олимпийские игры в Париже, выразив свое недовольство одним словом – «гадкие».
После завершения соревнований Покровская поделилась своими впечатлениями с РИА Новости, отметив, что Олимпиада-2024 переплюнула все предыдущие Игры по негативным аспектам.
Тренер также отметила, что организационные проблемы и условия проведения соревнований, включая загрязненную воду Сены, оставили желать лучшего. Несмотря на честную борьбу спортсменов, условия соревнований вызвали серьезные нарекания.
Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Россия была представлена 15 атлетами, которые выступали под нейтральным флагом в соответствии с решением МОК. Их достижения не были отражены в официальной медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в Лос-Анджелесе.
Читайте также:
Касинтура: Матчи РПЛ стали интереснее
Нагорный: Россия конкурировала бы за тройку на ОИ-2024 в Париже
В России оценили церемонию закрытия Олимпийских игр-2024
«Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались. Свели еще с религией. Сатана пришел на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление», — сказала Покровская.
Тренер также отметила, что организационные проблемы и условия проведения соревнований, включая загрязненную воду Сены, оставили желать лучшего. Несмотря на честную борьбу спортсменов, условия соревнований вызвали серьезные нарекания.
Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Россия была представлена 15 атлетами, которые выступали под нейтральным флагом в соответствии с решением МОК. Их достижения не были отражены в официальной медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в Лос-Анджелесе.
Читайте также:
Касинтура: Матчи РПЛ стали интереснее
Нагорный: Россия конкурировала бы за тройку на ОИ-2024 в Париже
В России оценили церемонию закрытия Олимпийских игр-2024
Елена Перлова