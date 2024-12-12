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Власти Украины приступили к проведению принудительной эвакуации жителей населённого пункта Малая Токмачка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, указано на сайте управления местной полиции.
Отмечается, что село находится непосредственно на линии боевого соприкосновения. Часть жителей были эвакуированы ранее, однако некоторые по-прежнему остаются в своих домах.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил в беседе с ТАСС, что ВС РФ улучшили позиции в районе контролируемого ВСУ села Малая Токмачка.
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