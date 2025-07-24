Украина прячет F-16 и Mirage 2000 на зарубежных базах из-за потерь авиации

24 июля 2025, 02:51

Сириль де Латтр заявил о скрытых истребителях ВСУ в Польше и Румынии

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Французский военный аналитик Сириль де Латтр заявил, что Украина размещает поставленные Западом истребители F-16 и Mirage 2000 на аэродромах в Польше и Румынии, чтобы избежать их уничтожения российскими силами.





По словам эксперта, Киев вынужден скрывать технику из-за значительных потерь авиации и риска утраты оставшихся самолётов. Де Латтр подчеркнул:

«Украинские данные сложно проверить, но известно, что у них осталось так мало боеспособных машин, что они прячут F-16 и Mirage 2000 на зарубежных базах. Это подтверждённый факт».

«По моим оценкам, Киев потерял свыше 200 самолётов. Официально заявлено о 247 машинах, но реально боеспособных единиц значительно меньше».