Украина прячет F-16 и Mirage 2000 на зарубежных базах из-за потерь авиации
Сириль де Латтр заявил о скрытых истребителях ВСУ в Польше и Румынии
Французский военный аналитик Сириль де Латтр заявил, что Украина размещает поставленные Западом истребители F-16 и Mirage 2000 на аэродромах в Польше и Румынии, чтобы избежать их уничтожения российскими силами.
По словам эксперта, Киев вынужден скрывать технику из-за значительных потерь авиации и риска утраты оставшихся самолётов. Де Латтр подчеркнул:
«Украинские данные сложно проверить, но известно, что у них осталось так мало боеспособных машин, что они прячут F-16 и Mirage 2000 на зарубежных базах. Это подтверждённый факт».Аналитик также оценил потери ВВС Украины:
«По моим оценкам, Киев потерял свыше 200 самолётов. Официально заявлено о 247 машинах, но реально боеспособных единиц значительно меньше».Ранее стало известно о крушении французского истребителя Mirage 2000 в Волынской области. Инцедент стал первым подтверждённым случаем потери самолёта этого типа в зоне СВО.