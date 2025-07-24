В Сочи одна из самых массовых атак беспилотников за все время
Туристов в Сочи укрыли на подземной парковке из-за атаки БПЛА
В Сочи туристов укрыли на подземной парковки из-за массовой атаки беспилотников на город. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По словам местных, это одна из самых массовых атак дронов за все время. В небе прогремело в районе 15-20 взрывов. К тому же над городом появляются вспышки и слышен звук моторов. В Сочи работает сирена о воздушной опасности. В целях безопасности туристов направили на подземный паркинг.
Есть попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин просит жителей воздержаться от поездок и прогулок.
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