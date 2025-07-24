В Сочи одна из самых массовых атак беспилотников за все время

24 июля 2025, 02:12

Туристов в Сочи укрыли на подземной парковке из-за атаки БПЛА

Фото: iStock/rancho_runner

В Сочи туристов укрыли на подземной парковки из-за массовой атаки беспилотников на город. Об этом сообщает telegram-канал Shot.