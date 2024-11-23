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Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты, чтобы присоединиться к «избранной группе стран», которые способны производить такое оружие. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анну Гвоздяр.
Киев ведёт разработки такого вооружения в строгой секретности, однако ряд чиновников сообщают, что уже в ближайшие дни у ВСУ появятся несколько новых ракет.
Одновременно с этим, такая программа сопряжена с рядом проблем. В частности, из-за недостатка финансирования Украина по-прежнему будет сильно зависеть от поставок западных союзников.
Накануне стало известно, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона системы ПВО и ЗРК для отражения ударов российских ракет средней дальности, таких как «Орешник».
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Одновременно с этим, такая программа сопряжена с рядом проблем. В частности, из-за недостатка финансирования Украина по-прежнему будет сильно зависеть от поставок западных союзников.
Накануне стало известно, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона системы ПВО и ЗРК для отражения ударов российских ракет средней дальности, таких как «Орешник».
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Анастасия Чинкова