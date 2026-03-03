Украина рискует остаться без оружия из-за конфликта с Ираном
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможных трудностей с получением оружия. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана может повлиять на поставки ракет и военной техники, необходимых для защиты украинского воздушного пространства.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera глава киевского режима подчеркнул, что США и их союзники на Ближнем Востоке могут нуждаться в этих ресурсах для своей самообороны. Это создаёт риск для Украины, которая также требует поддержки в условиях продолжающегося конфликта.
Ситуация обострилась после того, как США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран в ответ атакует израильские цели и военные объекты США в регионе.
Читайте также: