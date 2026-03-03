Украина рискует остаться без оружия из-за конфликта с Ираном

03 марта 2026, 08:51

Зеленский: у Киева могут быть трудности с оружием из-за ситуации вокруг Ирана

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможных трудностей с получением оружия. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана может повлиять на поставки ракет и военной техники, необходимых для защиты украинского воздушного пространства.